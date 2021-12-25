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Milletvekili Tüzün ve Başkan Şahin'den iş yeri açılışı

İHA

Milletvekili Tüzün ve Başkan Şahin'den iş yeri açılışı

Bilecik'te yemek sektöründe faaliyet gösteren bir iş yerinin 3. şubesinin açılışını Milletvekili Yaşar Tüzün ve Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin yaptı.
Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası Başkanı Ahmet Subaşı, Teyfikbey Caddesi üzerinde yemek sektöründe 3'üncü şubesinin açılışını yaptı. Açılışa Milletvekili Yaşar Tüzün ve Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin yaptı. İkili Ahmet Subaşı'ya yeni işyerinin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, işyerinde yemek vatandaşlar sohbet ettiler.

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