Atık tahıl ve sular biyogübreye dönüştürülecek Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Burçin Atılgan Türkmen: "EPA ekstraksiyonundan sonra kalan biyokütle, sıfır atık hedefine ulaşmak için biyogübreye dönüştürüleceğiz"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) 6 ülkeden 6 üniversitenin ortaklaşa hazırladığı "Algaebrew” projesi kapsamında, atık tahıl ve sularda yetiştirilen mikroalglerden elde edilen hayvan yemi ve gübrenin çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi kısmını yürütecek.

Projenin yürütücülüğünü İrlanda’nın en büyük üniversitelerinden biri olan University College Dublin yaparken 4 Avrupa Birliği (İrlanda, Belçika, İtalya, Romanya) ve 3 ilişkili ülkede (Fas, Türkiye ve Birleşik Krallık) olmak üzere 7 üniversite, bir bira üreticisi ve hayvan yemi üreticisi tarafından üstlenilecektir. Türkiye'den sadece BŞEÜ'nün ortak olarak yer aldığı projenin yürütücülüğü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Burçin Atılgan Türkmen tarafından yapılacaktır. Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Dr. Burçin Atılgan Türkmen’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Beydemir, yeni kurulan Proje Ofisi Koordinatörlüğüne vurgu yaparak proje bazlı destek çalışmalarının devam ettiğinin altını çizdi. Gerek akademisyenlerimize gerekse üniversitesanayi iş birliği paydaşlarımıza yönelik bilimsel proje desteği sağlandığını belirten Rektör Beydemir, bu desteklerle yakın zamanda çok daha fazla projenin hayata geçeceğini belirtti.



"EPA ekstraksiyonundan sonra kalan biyokütle, sıfır atık hedefine ulaşmak için biyogübreye dönüştürüleceğiz"

Bira fabrikası atık suyunu ve kullanılmış tahılı yem endüstrisi için yüksek değerli EPA'ya yükseltmek için ölçeklenebilir süreçler geliştirmeyi amaçlayan projenin yürütücüsü Dr. Burçin Atılgan Türkmen, "Üniversitemiz adına projenin atık tahıl ve atık sularda yetiştirilen mikroalglerden elde edilen hayvan yemi ve gübrenin çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi kısmını yürüteceğiz. Mikroalglerden elde edilen ürünlerin beşikten mezara tüm yaşam döngüsü basamakları için modelleme yapılacak ve belirlenen enerji, su, hammadde kullanımı ile emisyonların potansiyel etkilerini değerlendireceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.