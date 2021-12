AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı İlçe Danışma Toplantısı gerçekleştirdi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa, Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ilçe başkanları, belde başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı. Yoğun katılımın olduğu programa teşkilat üyelerinin ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Açılış konuşmasında yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, "AK Parti’nin kurulduğu 2002 yılından bu güne ülkemize birçok eser ve hizmetler kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan' in yol arkadaşları olmaktan son derece onur ve gurur duyuyoruz.2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde bizler de Bilecik’ten güçlü bir destek vererek, durmadan, yorulmadan sıkmadık el, girmedik gönül, çalmadık kapı bırakmadan çalışarak Cumhur İttifakı ile birlikte tekrardan cumhurbaşkanımızı ve güçlü milletvekillerimiz ile birlikte tekrardan iktidar olacağımızdan hiç birimizin şüphesi ve en ufak bir tereddüttü yoktur. İktidarı aldıktan sonra nemi olacak?5 cm yağan karda şehrimizin caddelerinin ve sokaklarının tuzlamaktan aciz, vatandaşımızı mağdur eden CHP belediyesinden şehrimizi kurtularak tekrardan AK Parti hizmet ve gönül belediyesi ile kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.



“2023’te de 2024’te de seçimi kazanacağız”

Yoğun katılımlardan dolayı tüm teşkilat üyelerine teşekkür eden İl Başkanı Serken Yıldırım; “Danışma toplantıları eksiklerimizi gördüğümüz programlardır. Bizlerin göremediğini sizler sahada görüyorsunuz. O yüzden belirli aralıkla bir araya gelerek sorun olan, eksik olan konuları masaya yatırıyoruz. Önümüzdeki seçimin kavgası şimdiden başladı. Bu mücadelenin sebebini hepimiz biliyoruz. Yapmış olduğumuz milli savunma sistemlerimiz, Çanakkale Boğazı Köprümüz, havalimanlarımız, Kanal İstanbul, yerli otomobilimiz birilerini rahatsız ediyor. Biz kendi kendimize yettikçe sürekli birileri rahatsız oluyor. Bu zamana kadar hiçbir seçim rahat geçmedi bizler bunun farkındayız. Her seçim için daha öncekine göre daha önemli dedik. Ve her seçim önceci AK Parti’yi kulvar dışına atmak için ülke menfaatlerini hiçe saydılar. Sürekli önümüze bir engelle geldiler. Ama sonuç hiç değişmedi yine değişmeyecek. Muharrem İnce’nin de dediği gibi ‘Çıkmışın yenmiş çıkmışsın yenmiş yenmişte yenmiş yenmişte yenmiş’. 2023’te de 2024’te de yine seçimi kazanacağız" dedi.

