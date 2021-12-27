Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Merkez İlçe Danışma Toplantısı yapıldı Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk; “CHP belediyesinden şehrimizi kurtaracağız”

İHA

AK Parti Merkez İlçe Danışma Toplantısı yapıldı Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk; “CHP belediyesinden şehrimizi kurtaracağız”

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı İlçe Danışma Toplantısı gerçekleştirdi.
Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa, Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ilçe başkanları, belde başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı. Yoğun katılımın olduğu programa teşkilat üyelerinin ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Açılış konuşmasında yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, "AK Parti’nin kurulduğu 2002 yılından bu güne ülkemize birçok eser ve hizmetler kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan' in yol arkadaşları olmaktan son derece onur ve gurur duyuyoruz.2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde bizler de Bilecik’ten güçlü bir destek vererek, durmadan, yorulmadan sıkmadık el, girmedik gönül, çalmadık kapı bırakmadan çalışarak Cumhur İttifakı ile birlikte tekrardan cumhurbaşkanımızı ve güçlü milletvekillerimiz ile birlikte tekrardan iktidar olacağımızdan hiç birimizin şüphesi ve en ufak bir tereddüttü yoktur. İktidarı aldıktan sonra nemi olacak?5 cm yağan karda şehrimizin caddelerinin ve sokaklarının tuzlamaktan aciz, vatandaşımızı mağdur eden CHP belediyesinden şehrimizi kurtularak tekrardan AK Parti hizmet ve gönül belediyesi ile kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

“2023’te de 2024’te de seçimi kazanacağız”
Yoğun katılımlardan dolayı tüm teşkilat üyelerine teşekkür eden İl Başkanı Serken Yıldırım; “Danışma toplantıları eksiklerimizi gördüğümüz programlardır. Bizlerin göremediğini sizler sahada görüyorsunuz. O yüzden belirli aralıkla bir araya gelerek sorun olan, eksik olan konuları masaya yatırıyoruz. Önümüzdeki seçimin kavgası şimdiden başladı. Bu mücadelenin sebebini hepimiz biliyoruz. Yapmış olduğumuz milli savunma sistemlerimiz, Çanakkale Boğazı Köprümüz, havalimanlarımız, Kanal İstanbul, yerli otomobilimiz birilerini rahatsız ediyor. Biz kendi kendimize yettikçe sürekli birileri rahatsız oluyor. Bu zamana kadar hiçbir seçim rahat geçmedi bizler bunun farkındayız. Her seçim için daha öncekine göre daha önemli dedik. Ve her seçim önceci AK Parti’yi kulvar dışına atmak için ülke menfaatlerini hiçe saydılar. Sürekli önümüze bir engelle geldiler. Ama sonuç hiç değişmedi yine değişmeyecek. Muharrem İnce’nin de dediği gibi ‘Çıkmışın yenmiş çıkmışsın yenmiş yenmişte yenmiş yenmişte yenmiş’. 2023’te de 2024’te de yine seçimi kazanacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayırköyspor Kütahya deplasmanından 3 puanla döndü
YEREL HABERLER Bayırköyspor Kütahya deplasmanından 3 puanla döndü
Bilecik'te 'Gebe Okulu'nun son mezunlarına katılım belgeleri verildi
YEREL HABERLER Bilecik'te 'Gebe Okulu'nun son mezunlarına katılım ...
1308 Osmaneli Belediyespor güreş takımından büyük başarı
YEREL HABERLER 1308 Osmaneli Belediyespor güreş takımından büyük ...
Bilecik'te haftalık vaka sayısı belli oldu
YEREL HABERLER Bilecik'te haftalık vaka sayısı belli oldu
Zincir markette tarihi geçmiş ürün zabıtanın gözünden kaçmadı Aynı markete son bir ayda 3 ceza yazıldı
YEREL HABERLER Zincir markette tarihi geçmiş ürün zabıtanın gözünden ...
Bilecik'te 'Afet Eğitim Yılı' bilgilendirmeleri devam ediyor
YEREL HABERLER Bilecik'te 'Afet Eğitim Yılı' bilgilendirmeleri devam ...
Motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Bilecik'te ‘Destek AFAD Gönüllüsü Eğitimleri’ başladı
YEREL HABERLER Bilecik'te ‘Destek AFAD Gönüllüsü Eğitimleri’ başladı
İnşaatı tamamlanan 117 TOKİ konutu sahiplerini buluyor
YEREL HABERLER İnşaatı tamamlanan 117 TOKİ konutu sahiplerini ...
(ÖZEL) Yakalanan 22 kiloluk dev sazan balığı görenleri hayrete düşürdü Günlerce kaldıkları çadırda asıl hedefleri 40 kiloluk sazan balığı yakalamak Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği üyesi Ertan Güney; "Pullu 20-22 kilo civarı bir balık, bunu sportif balıkçılığın ruhuna uygun olarak suya iade edeceğiz" "Avına saygı gösteren, doğaya saygı duyan herkese rast gelsin"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Yakalanan 22 kiloluk dev sazan balığı ...
Garip kalan caminin hüzün veren hikayesi Yarım asırlık cami terk edildi, bütün değerli eşyaları sahipsiz kaldı Her türlü hırsızlığa, talana ve amaç dışı kullanıma açık olan tarihi cami, kendisine uzanacak eli bekliyor
YEREL HABERLER Garip kalan caminin hüzün veren hikayesi Yarım ...
Bozüyük'te ev hanımlarına "Yangın ve Geri Dönüşüm" Semineri
YEREL HABERLER Bozüyük'te ev hanımlarına "Yangın ve Geri Dönüşüm" ...
Bozüyük Belediyesi THM Korosu'ndan muhteşem konser
YEREL HABERLER Bozüyük Belediyesi THM Korosu'ndan muhteşem konser
Atık tahıl ve sular biyogübreye dönüştürülecek Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Burçin Atılgan Türkmen: "EPA ekstraksiyonundan sonra kalan biyokütle, sıfır atık hedefine ulaşmak için biyogübreye dönüştürüleceğiz"
YEREL HABERLER Atık tahıl ve sular biyogübreye ...
Vali Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor
YEREL HABERLER Vali Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ...
Milletvekili Tüzün ve Başkan Şahin'den iş yeri açılışı
YEREL HABERLER Milletvekili Tüzün ve Başkan Şahin'den iş yeri ...
Çocukların 2022 yılından beklentileri Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver; "Bilecik Belediyesi olarak çocukların yazdığı dilekleri yıl boyunca gerçekleştirmeye çalışacağız"
YEREL HABERLER Çocukların 2022 yılından beklentileri Bilecik ...
Osmangazi Tüneli'nde TIR devrildi, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Osmangazi Tüneli'nde TIR devrildi, sürücü yaralandı
Osmangazi Tüneli'nde TIR devrildi, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Osmangazi Tüneli'nde TIR devrildi, sürücü yaralandı
Köylülerin su sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Köylülerin su sorunu çözüldü
BŞEÜ'nün 2 projesine TÜBİTAK desteği
YEREL HABERLER BŞEÜ'nün 2 projesine TÜBİTAK desteği
AFAD'dan ‘Genç Ofisi’nde bilgilendirme
YEREL HABERLER AFAD'dan ‘Genç Ofisi’nde bilgilendirme
AK Partili belediye başkanları Binali Yıldırım'la bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Partili belediye başkanları Binali Yıldırım'la bir ...
Bilecik-Bursa karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Bilecik-Bursa karayolu kısa süreliğine trafiğe ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.