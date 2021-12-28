İhtiyaç sahibi vatandaşlara akülü tekerlekli sandalyelerini teslim edildi

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelere ve vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik 'Güzel Market' tarafından yakacak yardımı, kırtasiye ve kıyafet yardımı gibi birçok güzel uygulamayı sürdüren Bilecik Belediyesi, ihtiyaç sahibi dezavantajlı vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye dağıttı. Yapılan yardım sonrası Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Dezavantajlı vatandaşlara hayatlarında bir konfor sağlamak için önemli yer tutan akülü tekerlekli sandalyelerin fiyatları oldukça yüksek. Durum böyle olunca akülü tekerlekli sandalyelere ulaşmakta sıkıntı çeken ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için devreye Bilecik Belediyesi girdi. Başvuruları değerlendirilen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerine kadar teslim edildi. Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuru yapan vatandaşların gerekli incelemeleri ve yardıma uygunluğu araştırılıyor. Herhangi bir suiistimal yaşanmaması adına yapılan araştırma ve uygunluk süreci tamamlandıktan sonra yardıma uygun bulunan vatandaşlar Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyaret ediliyor. Yardımlar, son düzenlemelerin ardından Bilecik Belediyesi tarafından yardıma muhtaç vatandaşlara ulaştırılıyor" denildi.

Bilecik Belediyesi ve Başkan Semih Şahin’e teşekkür

Akülü elektrikli sandalyelerine kavuşan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Sandalyelerini teslim alır almaz kullanmaya başlayan ihtiyaç sahibi dezavantajlı vatandaşlar Bilecik Belediyesi ve Başkan Semih Şahin’e teşekkürlerini iletti.

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