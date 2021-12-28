Bilecik'teki ev baskınında uyuşturucu madde ve av tüfeği ele geçirildi

Bilecik'te jandarma ekiplerince bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda 30 gram uyuşturucu madde ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Söğüt ilçesinde 2 şüpheli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Bu kapsamda ekipler 2 şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu araç ve evlerinde yapılan aramada, kullanıma hazır 11,66 gram metamfetamin, 16,17 gram kubar esrar, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.