Arama yapılan araçta binlerce tarihi eser bulundu Helenistik, Roma dönemi ile Sasani İmparatorluğuna ait 2 bin 754 sikke, 3 adet madalyon ve 1 adet heykel ele geçirildi

Bilecik'te jandarma ekiplerince düzenlenen bir operasyonda, 2 bin 754 sikke, 3 adet madalyon ve 1 adet heykel ele geçirildi, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı 5 şüpheli şahsın, ellerinde tarihi eser bulundurduğu tespit edildi. Ekipler, 5 şüpheli şahsın bulunduğu aracı durdurularak arama yapıldı. Araç içinde Helenistik, Roma dönemi ile Sasani İmparatorluğuna ait 2 bin 754 sikke, 3 adet madalyon ve 1 adet heykel ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli S.A., Z.K., A.Y., R.Ç. ve Ö.C. isimli şahıslar gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.