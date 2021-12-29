İstinat duvarına çarpan otomobildeki Altan öldü



Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobildeki Altan Atar öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında BilecikGülümbe köyü karayolunun 8´inci kilometresinde meydana geldi. Osman Yıldırım yönetimindeki 07 MRS 11 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Osman Yıldırım ile yanındaki Altan Atar ve Hüseyin Yıldırım yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Altan Atar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar Osman ve Hüseyin Yıldırım´ın hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-12-29 11:54:39



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