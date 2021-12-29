CHP'li meclis üyesinin acı günü

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Belediye Meclis üyesi Birol Ünsal'ın annesi Fatma Ünsal hayatını kaybetti.

Belediye Meclis Üyesi Birol Ünsal, Bilecik Kamyoncular Kooperatifi üyeleri Erol ve Mustafa Ünsal'ın annesi, merhum Hasan Ünsal'ın eşi Fatma Ünsal (80) tedavi gördüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine hayatını kaybetti. Merhumenin cansız bendeni bugün Necmiye köyünde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, sosyal medya hesabından, "Belediye Meclis Üyemiz Birol Ünsal’ın annesi Fatma teyzemizi kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrendim. Fatma Ünsal’a Allah’tan rahmet; ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

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