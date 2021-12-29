Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma, Hafızlık ve Ezan Okuma Yarışması yapıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği il geneli İmam Hatip Ortaokullar arası Kur’an’ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın Bilecik finali Osmaneli ilçesinde gerçekleştirildi.

20202021 eğitim öğretim yılı, Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Kuranın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu'nun koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Yüksel Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Ahmet Kaya, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Şaban Güdem, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yarışma sonucunda Genç Muhafızlar hafızlık Erkekler kategorisinde Bozüyük Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Eren Tetik birinci, Bilecik Dursun Fakıh İmam hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Rahmetullah Ahmet ikinci oldu.

Program sonunda dereceye girenlerin ödülleri Kaymakam Ünal ve protokol üyeleri tarafından verildi.

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