7 ton giysi ve ayakkabı yüklü olan tır dorsesi yandı Seyir halinde tır dorsesi bir anda alev aldı

Bilecik'te seyir halindeki tır bir anda alev alırken, 7 ton giysi ve ayakkabı yüklü olan tır dorsesi yanarak kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre; BilecikBozüyük karayolunda seyir halindeki 03 ADB 503 plakalı temel ihtiyaç malzemesi yüklü tır sürücü S.G., Cennet Vadisi mevkiine geldiğinde dorseden dumanlar geldiği fark etti. Hemen aracı olun kenarına park eden sürücü ardından itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yanan araca müdahale ederken, tır römorku kullanılmaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, BilecikBozüyük yolu kontrollü bir şekilde verildi.
Öte yandan dorsede giysi, ayakkabı gibi yaklaşık 7 ton ürün olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.