Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim için sahada Yerel ve zincir marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi devam ediyor

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi devam ediyor.

Ekipler, ilçede bulunan yerel ve zincir marketlerde, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri başta olmak üzere; çocukların tükettiği atıştırmalıklar, son kullanma tarihi, raf ve kasa fiyat farklılıkları ve hijyenik koşullar gibi çeşitli konularda denetimler gerçekleştirdi. Gıda Denetim Birimi ekipleri, denetlenen konularda eksik ya da hatalı davranan işletmelere gerekli yaptırımları uyguladı.

Düzenlenen denetimlere yönelik açıklamalarda bulunan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, çalışmaların vatandaşın sağlığı ve ekonomik çıkarları göz önünde bulundurularak yapıldığının altını çizerek; “Zabıta ekiplerimiz, her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşlarımız için sahada. Birçok markette, birçok konuyu kapsayacak biçimde denetimler gerçekleştirdik. Bazı konularda eksikleri bulunan kimi işletmelere gerekli uyarı ya da yaptırımlar uygulandı” diye konuştu.

