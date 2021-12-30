Başkan Bakkalcıoğlu’ndan, Tuğgeneral Çolak’a ziyaret

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak’ı makamında ziyaret etti.

Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. Başkan Bakkalcıoğlu’na nazik ziyareti nedeni ile teşekkür eden Tuğgeneral Çolak ziyaretin anısına hediye takdiminde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.