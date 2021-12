Kış Desteği Sosyal Yardım projesinden ilk etapta 934 aile faydalanacak

Bozüyük Belediyesi tarafından önemli bir sosyal yardım çalışması olarak hayata geçirilen Kış Desteği Sosyal Yardım Projesi'nin ilk etap kart dağıtımı yapıldı. Can Suyu Sosyal Yardım desteğinden faydalanan 605 aile ile birlikte ilk etapta toplam 934 ailenin faydalanacağı projede yapılacak yeni başvuruların değerlendirilmesi ile yeni ihtiyaç sahiplerine de kart dağıtımı devam edecek.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde yapılan kart dağıtım törenine katılan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu “Bugün burada sizlere takdim ettiğimiz kartlarımızdaki destek benim değil, Bozüyük halkının parası. Bizler yalnızca aracı ve buna gerçekten ihtiyacı olanları belirleyenleriz. Bu destekleri alacakları değerlendirirken, hep ihtiyaç sahibi ailelerin hanımlarına verelim istedik. Keşke bu yardımların sayısını ve miktarını daha çok yapabilseydik. Can Suyu Sosyal Yardımları ile birlikte ilk etapta bugün toplamda 934 aile kış desteğinden faydalanmaya başlayacak. 5 ay boyunca aylık 300 lira hesaplarınıza yüklenecek. Bugünden itibaren kartlarınıza yatan destek ücretleri, bir ihtiyacınıza deva olur inşallah. Hep birlikte daha güzel günlere ulaşmamız dileği ile sizlerin ve ailelerinizin yeni yılını kutluyorum” dedi.

Bozüyük Belediyesi tarafından sadece Can Suyu’ndan yararlananlara değil kış desteğini hak eden tüm ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze katkı sağlamak amacıyla Aralık 2021 ayından başlayarak Nisan/2022 ayı dahil olmak üzere 5 ay boyunca kış desteği adı altında aylık 300 tl “Sosyal Destek” yardımı yapılacak.

