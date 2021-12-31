Başkan Şahin ‘Serüven’ isimli serginin açılışını gerçekleştirdi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, ‘Serüven’ isimli resim ve heykel sergisinin açılışını gerçekleştirildi.

Bilecik'te ‘Serüven’ isimli resim ve heykel sergisi Bilecik Kent Konseyi hizmet binası sergi salonunda ziyarete açıldı. Resim ve heykel sanatçısı Hülya Köksal tarafından yapılan resim ve heykellerin sergilendiği, serginin açılışı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen tarafından yapıldı. Açılışın ardında sanatçı Hülya Köksal davetlilere sergiyi gezdirerek, eserleri hakkında bilgiler verdi.

Öte yandan serginin, 10 Ocak tarihine kadar Kent Konseyi hizmet binası sergi salonunda ziyarete açık olacağı bildirildi.

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