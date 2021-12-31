Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2021 kasım ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre kasım ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik’in ihracatı da ithalatı da arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik’te 2021 kasım ayında, 2020 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 24,1 artarak 11 milyon 999 bin dolar, ithalat yüzde 118 artarak 2021 kasım ayında 9 milyon 519 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de ise, kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 33,7 ithalat yüzde 27,3 arttı.

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