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Ukrayna vatandaşı Müslüman oldu ve 'Amina' ismini aldı

İHA

Ukrayna vatandaşı Müslüman oldu ve 'Amina' ismini aldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan Ukrayna vatandaşı Oksana Chorna İlçe Müftülüğü’ne ihtida başvurusunda bulundu.
İlçe Müftüsü Muammer Ölmez başkanlığında şahitler huzurunda şehadet getirerek Amina ismini aldı. Müslüman olduğu ilk anlarda duygularını paylaşan Amina, Müslüman arkadaşları ve kendi araştırmalarıyla İslâmı seçtiğini ve şu anda çok mutlu ve huzurlu olduğunu söyledi.
İlçe Müftüsü Muammer Ölmez tarafından kendisine ihtida beraatı ve Rusça mealli Kur’anı Kerim hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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