Şahinoğlu iş yeri açılışına katıldı

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Yeni Mahalle’de faaliyete giren spor ve beslenme merkezinin açılış törenine katıldı.

İş yeri sahibinin yakınlarının katılımı ile gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Şahinoğlu öncelikle Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun selamlarını ve hayırlı olsun dileklerini iletti. Sonrasında işyerinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Şahinoğlu hayırlı, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu. Ayrıca törene katılan herkesin yeni yılını kutlayan Şahinoğlu iş yeri sahibi Tuğçe Akalın ile bir süre görüşerek sohbet etti. Açılış pastasını Akalın ile birlikte kesen Şahinoğlu hayırlı olsun dilekleri ile birlikte açılışın anısına belediye logolu duvar saati hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.