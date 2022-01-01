Evinde tabancayla öldürülmüş bulundu; 3 şüpheli gözaltında

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Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te Hüseyin Kemik, evinde başından tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu. Polis, cinayet şüphesiyle 1´i kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

İstiklal Mahallesi Kuvayi Milliye Sokak'ta bulunan apartmanın 3'üncü katındaki daireden silah ve kavga seslerini duyanlar, polise haber verdi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, ev sahibi Hüseyin Kemik´i başından tabancayla 2 kez ateş edilerek öldürülmüş buldu. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan cinayet soruşturmasında, olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla şüpheliler M.C., H.İ. ve C.K. adlı kadın gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, ifadeleri için emniyete götürüldü. Hüseyin Kemik´in cansız bedeni ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-01-01 15:17:16



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