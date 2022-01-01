Anadolu İmam Hatip Liseleri arası mesleki yarışmalar finali yapıldı

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20212022 Eğitim Öğretim yılı Anadolu İmam Hatip Liseleri arası mesleki yarışmalar il finali, Bozüyük'te düzenlendi.

Düzenlenen yarışmaya, Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bilecik Şeyh Edebali İmam Hatip Lisesi, Söğüt İmam Hatip Lisesi, Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Lisesi ve Gölpazarı İmam Hatip Lisesi katıldı. Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir'in de takip ettikleri yarışmada, dereceye giren öğrencilere hediye takdim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, dereceye giren tüm öğrencileri tebrik ederek birinci olanlara, bölge finallerinde başarılar diledi.

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