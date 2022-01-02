Başkan Şahin, kamu çalışanları ve esnafın yeni yılını kutladı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, 2022 ilk gününde sağlık emekçileri, polis, itfaiye personeli, belediye işçileri, taksi durakları, kafe ve restoranları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Görevi başındaki kamu çalışanı ve esnafın yeni yılını kutlamak için bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan Semih Şahin, ziyaretlerine taksi durakları ile başladı. Gece gündüz evine ekmek götürmek için direksiyon sallayan taksi esnafının yeni yılını kutlayan Başkan Şahin, esnafa yeni yılda bol kazanç diledi. Ziyaretlerine Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği ile devam eden Başkan Semih Şahin, halkın huzurunu gözeten polis memurlarının yeni yıllarını kutladı, memurlara görevlerinde başarılar diledi. Başkan Şahin’in bir sonraki durağı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mesailerine aralıksız devam eden sağlık çalışanları oldu. Burada sağlık çalışanlarına verdikleri emeklerden ötürü teşekkür eden Başkan Semih Şahin, Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve belediye işçilerini de unutmadı. Son olarak kafe ve restoran işletmelerini de ziyaret eden Başkan Şahin, “Şehrin gelişmesi, huzurun korunması ve güven ortamının çalışması için özveriyle çalışan herkese teşekkür ediyorum. İyisiyle kötüsüyle bir yılı geride bıraktık. Umuyorum 2022 her vatandaşımıza mutluluk, sağlık ve huzur getirir. Sıkıntıları atlattığımız, her alanda huzura kavuştuğumuz bir yıl diliyorum. Mutlu yıllar Bilecik” ifadelerini kullandı.

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