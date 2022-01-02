Cinayet zanlıları tutuklandı

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’te yılbaşı gecesi sabaha karşı bir evde işlenen cinayetin ardından gözaltına alınan 1’i kadın 3 kişi tutuklandı.

Olay, 1 Ocak günü sabaha karşı İstiklal Mahallesi Kuvai Milliye Sokak üzerinde 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana gelmişti. Sabaha karşı silah sesi duyan komşular hemen 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ev sahibi Hüseyin Kemik’i başından silahla vurulmuş halde bulurken, başında bekleyen 1’i kadın 2 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler ardından 1 kişiye de gözaltına alınırken, Kemik'in cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Cansu K., Nejdi Ş. ve Harun İ. sorgunun ardından Bilecik Adliyesine çıkardı. Şahısların buradaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.