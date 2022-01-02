Bilecik'teki cinayetin 3 şüphelisi adliyede (2)

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

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3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bilecik'te işçi emeklisi Hüseyin Kemik'in (66) başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili, adliyeye sevk edilen Cansu K., Harun İ. ve Necdi Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-01-02 15:38:45



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