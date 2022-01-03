Osmaneli'ne Çocuk Kulübü ve Kreş Tesisi inşaatı yükselmeye başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesine yapılacak olan Çocuk Kulübü ve Kreş Tesisi bölgede örnek olacak.

Osmaneli Belediyesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile hızla yapımını tamamlamaya çalıştığı Çocuk Kulübü ve Kreş Tesisi daha bitmeden büyük beğeni topluyor. Tesiste Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ile inceleme yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ile yatırımımıza çocuk sinema ve tiyatrosu, bebek cafe, bebek kütüphanesi, etüt merkezi, oyun grupları, çocuk gelişimi için özel zeka oyunları gibi alanları da ilave ediyoruz. Geniş bahçesinde spor alanları, çocuklar için tarım alanları, evcil hayvanlar, yürüyüş, bisiklet parkurları gibi bir çok özel alan yer alacak. Çizgi film ve masal kahramanları alanda yerini alacak. Eğitimde çağımızın ihtiyaç duyduğu her konu ve özelliklede yabancı dil programlarda yer alacak. Milli ve dini değerlere bağlı Atatürkçü ve milliyetçi, bayrağını, milletini,vatanını, bayrağını seven, örf ve adetlerine bağlı bir nesil yetiştirmek hedefimiz" dedi.

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