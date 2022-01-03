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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rozetlerini genel başkan taktı

İHA

Rozetlerini genel başkan taktı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tanınmış iş insanlarından Mehmet Salih Çelik, Yeniden Refah Partisi geçti. Çelik'in rozetinin Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan taktı.
Bozüyük'ün tanınmış iş adamı Mehmet Salih Çelik, Mehmet Ekmen ve Hayrettin Güden Yeniden Refah Partisi geçti. Şahısların rozetleri Ankara'da partinin genel merkezinde yapılan törenle Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan tarafından takıldı. Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Aslanboğa'nın da hazırda bulunduğu tören sonrası Mehmet Salih Çelik, Mehmet Ekmen ve Hayrettin Güden genel başkanın kendilerine bizzat rozet takmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Yeniden Refah Partisi'nin her geçen gün büyüyerek emin adımlarla iktidara doğru ilerlediğini söylediler.

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