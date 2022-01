Başkan Yıldırım hastalara acil şifalar diledi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 2022'nin ilk günlerinde ziyaret ettiği hastalara acil şifalar diledi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yoğun mesaisinin yanı sıra sosyal sorumluluklarından da vazgeçmiyor. Esnaf ziyaretleri ile sürekli halkın yanında olmaya özen gösteren İl Başkanı Yıldırım, her davete de katılmaya gayret gösteriyor. Bu kapsamda Başkan Yıldırım, AK Parti il yönetimiyle birlikte Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek hayır dualarını aldı. Hasta ve hasta yakınları ile yakından ilgilenen Yıldırım, onların sağlık alanında istek ve arzularını dinledi. Her fırsatta vatandaşla birlikte olacaklarını ve onların problemlerine çözüm üretmeye çalışacaklarını belirten Yıldırım, "Halkımız ile iyi bir gönül bağı kurduk ve bu bağı koparmadan daha da güçlendirerek şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Sağlık çalışanlarının da hal, hatırlarını sormayı ihmal etmeyen Başkan Yıldırım, “Sağlığımız için kahramanca mücadele veren sağlıkçılarımıza minnettarız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Yıldırım hastalara, hasta yakınlarına ve sağlık çalışanlarına kolonya dağıtarak sağlıklı günler diledi.

Başkanın ziyaretlerinden son derece memnuniyet duyan hasta ve yakınları ise il başkanını her zaman yanlarında görmekten mutlu olduklarını ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.