BİLECİK, (DHA)BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde, park halindeyken yokuş aşağı hareket eden TIR, yol üstündeki 3 araca çarpıp, bir apartmanın bahçe duvarını yıkarak durdu.
Haceloğlu Mahallesi Seyit Ali Çağlayan Caddesi´nde park halindeki 34 CVJ 958 plakalı mermer yüklü TIR, kendiliğinden hareket etti. Yokuş aşağı inen TIR, cadde üzerindeki 3 araca, ardından da bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Bahçe duvarı tamamen yıkılırken, şans eseri kazada yaralanan olmadı. Zarar gören araçlar kaldırılırken, duvara çarpan TIR ise çekiciyle bölgeden götürüldü.
TIR´ın el freninin tam çekili olmadığı için hareket ettiği tahmin edilirken, soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Bilecik BİLECİK,(DHA)-
2022-01-04 14:47:41
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