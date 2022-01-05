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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te 5 bin adet sertifikalı ceviz fidanı dağıtıldı

İHA

Bilecik'te 5 bin adet sertifikalı ceviz fidanı dağıtıldı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde üreticilere 5 bin adet sertifikalı ceviz fidanı dağıtıldı. Törende Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, “Köyden kente göçü engellemek ve gelir seviyesini yükseltmek için üreticilerimize her türlü desteği il müdürlüğümüz olarak vermeye devam edeceğiz" dedi.
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında Gölpazarı'nda 5 bin adet sertifikalı ceviz fidanı dağıtıldı. Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve üreticilerin katıldığı dağıtım töreninde üreticilere bilgiler verildi. Proje hakkında bilgi veren İl Müdürü Yoldaş, "Cevizin sahip olduğu ekonomik değer, muhafaza imkanının kolaylığı ve bakım ihtiyacının sınırlı olması nedeniyle ceviz yetiştiriciliği potansiyelini artırmak istiyoruz. Köyden kente göçü engellemek ve gelir seviyesini yükseltmek için üreticilerimize her türlü desteği il müdürlüğümüz olarak vermeye devam edeceğiz" dedi.
Konuşmanın ardından Kaymakam Şahin ve İl Müdürü Yoldaş, ceviz fidanları bire birer üreticilere dağıtıldı. Üreticiler ise İl Müdürü Yoldaş'a kendilerine sunulan imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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