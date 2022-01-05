Bilecik'teki hastane acil servis görevlilerine Acil Vakalara Müdahale Eğitimi verildi

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Bilecik'te hizmet veren hastanelerin acil servislerinde görev yapan personellere Acil Vakalara Müdahale Eğitimi verildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servislerinde görev yapan personele, hastanenin konferans salonunda Acil Vakalara Müdahale Eğitimi verildi. Programa eğitimci olarak katılan Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Tuğrul Zeytin ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Uzm. Dr. Erhan Arıkan, hastane öncesi karşılaşılan vakaların hayatta tutulabilmesi için saniyelerle verilen yarışı anlatarak, acil sağlık çalışanlarına sahada karşılaşabilecekleri tüm senaryoları, aktarmaya çalıştı.

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