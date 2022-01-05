Genel Sekreter Bayrakçı senenin ilk toplantısını gerçekleştirdi

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, birim müdürleriyle senenin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Genel Sekreter Bayrakçı toplantıda birimler arası iletişimin öneminde değindi.

Bilecik il Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, 2022 yılı ilk toplantısını, birim müdürlerinin katılımıyla İl Encümeni Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. 'Yeni hizmet yılının ülkemize ilimize ve idaremize hayırlar getirmesi temennileri' sözlerine başlayan Genel Sekreter Seda Bayrakçı, “Özverili, sorumluluk bilinci yüksek ve çözüm odaklı yaklaşım ile başarılı olduğuna inandığımız bir hizmet yılını geride bıraktık. 2022 yılında hizmet birimlerimizce performans programımızda yer alan öncelikli yatırımları hep birlikte hayata geçireceğiz” ifadelerini kullanarak birimler arası iletişimin etkileşime dayalı yürütülmesinin önemini vurguladı.

Birim Müdürleri 2021 yılında gerçekleştirilen çalışmalar üzerine yaptıkları kısa bir değerlendirmenin ardından, 2022 yılı için konulan hedefler ile yeni yıla dair dilek ve temennilerini sunmalarıyla toplantı tamamlandı.

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