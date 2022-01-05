Müftü Erhun 4-6 yaş Kur'an kurslarını ziyaret etti Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun; "Yavrularımızı ilkokula başlamadan Kur'an kurslarında eğitime almayı planlıyoruz"

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, kentte 46 yaş gurubu Kur'an kurslarında eğitimöğretim gören öğrencilere ziyaret gerçekleştirdi.

Müftü Erhun, İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu ve beraberindeki heyetle 46 yaş gurubu Kur'an kurslarında eğitimöğretim gören öğrencilere ziyaret ederek onlarla birlikte vakit geçirdi. Geleceğin teminatı olan minik öğrenciler için her zaman hizmete hazır olduklarını belirten Müftü Ali Erhun, "Bilecik'te bulunan bütün küçük çocukların ilkokul çağına gelene kadar 46 yaş gurubu kurslarda Kur'an eğitiminden geçirmeyi hedefliyoruz. Küçük yaşlarından itibaren çocuklarımızı alıyoruz ve Kur'anı Kerim'in bütün insanlık için vaz ettiği güzel hasletlerle donatmaya çalışıyoruz. Yavrularımızı erken yaşlarda Kur'an ile buluşturduğumuz zaman, tıpkı ecdadımız gibi izzetli, şerefli ve onurlu nesiller yetiştirebiliriz. Öteden beri bizim tarihimize ve medeniyetimize ışık tutan büyük âlimlerimizin küçük yaşlarda temel dini bilgileri aldıklarını görmekteyiz. Bilecik Müftülüğü olarak bütün amacımız dinine canı gönülden bağlı, namazını kılan, abdestli, İslam ahlaklıyla ahlaklanmış, haramı, helali bilen, milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmektir" dedi.



"Yavrularımızı ilkokula başlamadan Kur'an kurslarında eğitime almayı planlıyoruz"

Bilecik’te ilkokul çağına gelen bütün çocukları 46 yaş Kur'an kurslarına almayı planladıklarını belirten Müftü Erhun, “Yavrularımız ilkokula başlamadan onları, 46 yaş gurubu Kur'an kurslarında eğitime almayı planlıyoruz. Vatandaşlarımıza Kur'anı Kerimi ve güzel dinimizi öğretmek bizim kanuni görevimiz. Bizler sorumluluk alanımız olan Bilecik’te, Kur'an okumayı bilmeyen kimse kalmasın diye çaba gösteriyoruz. Ayrıca kurslarımızda sadece Kur'an eğitimi verilmemektedir. Diyanet İşleri Başkanımızın da dediği gibi Peygamberimiz (s.a.s) çocuklarımıza 7 yaşına kadar sevginin, saygının, doğruluğun güzelliğini; yalanın, iftiranın kötülüğünü; değerlerimizi, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır gibi temel dini vecibeleri öğretmemizi istiyor. 46 yaş Kur'an kurslarımızda işte bunların da eğitimini veriyoruz" dedi.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Müftü Erhun, 46 yaş kurslarını gezerek kurs öğreticilerden bilgi aldı.

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