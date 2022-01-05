Bilecik Küçük Sanayi Sitesi yönetimi icraatlarını anlattı Site Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdemir; "İç yollarımızı tam anlamıyla olmasa da kısmen belediye ve sitemiz imkanlarıyla çözdük"

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdemir, göreve geldikleri haziran ayından bu yana sanayi sitesinde gözle görünür bir takım değişiklikler yaptıklarını anlatarak, "Yıllardır sanayimizin ihtiyacı olan bankamatiği sanayi sitemize kazandırdık. Dükkanı olmayan sanayi esnafımızı dükkan sahibi yapmak için 8 buçuk dönümlük alanı ticari alana dönüştürmeyi planladık" dedi.

Başkan Özdemir ve site yönetim kurulu üyeleri kentte hizmet veren basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada, göreve geldikleri 6 aylık çalışmaların değerlendirmesinde bulunan Özdemir, "Sanayimiz içinde kalan 3 sokağın ortasında yer alan refüjü düzenledik, yine refüjün başına totem ve kaide çalışmasını başlattık. İç yollarımızı tam anlamıyla olmasa da kısmen belediye ve sitemiz imkanlarıyla çözdük. Kanalların temizlenmesini yeni kanalların yapılmasını Belediye Başkanımız Semih Şahin ve ekibiyle çözmeye çalıştık buradan aracılığınız ile şahsına ve ekibine teşekkür ediyoruz. Büyük sorunlarımızdan en önemlisi dükkan sıkıntısı idi bu konuda da belediye ve site yönetimi olarak çok ciddi çalışma içerisine girdik. Dükkanı olmayan sanayi esnafımızı dükkan sahibi yapmak için 8 buçuk dönümlük alanı ticari alana dönüştürmeyi planladık Allah bir keder vermezse TemmuzAğustos gibi fiziki çalışmamızı gerçekleştirebiliriz. Bu değişiklik ve hizmetleri birlik ve beraberlik içerisinde, oy çokluğuyla değil oy birliğiyle gerçekleştirdik, kendileriyle çalışmaktan zevk aldığım iyi bir ekiple çalışıyoruz kendilerine ayrı ,ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



"Tek aday çıkarmak istedik"

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdemir, yakın zamanda olan Madeni İşler Sanatkarlar Odası seçimlerinin olduğunu anlatarak, "Bu birlik ve beraberliği bozmadan daha iyi çalışmalara imza atmak adına ilgili makamlarda elimizin güçlenmesi için 180 üyesi küçük sanayi sitesi esnafımızdan oluşan Madeni İşler Sanatkarlar Odası seçimlerini tek adayla götürmek istedik. Bu konuda iki dönemdir başkan olan sanayi esnafımız Mehmet Baş kardeşimizi sanayi yönetim binamıza davet ettik sıkıntılarımızı, sorunlarımızı kendisine naklettik. Arkadaşımız bizi bu konuda ciddiye almadı, bizleri yok sayarak küçük sanayi esnafından ziyade orta ölçekli sanayi oluşturmak için bir takım çalışmalar gerçekleştireceğini beyan etti. Bu çalışmaları yaparken küçük sanayi esnafımızı yok saydı bu sebeple ikinci bir aday çıkarmak zorunda kaldık. Küçük sanayi sitesi esnaflarımızdan Nurkan Kahraman kardeşimizi deklare etmeden evvel tekrar kendisi ile görüşmek istedik davetimize icabet etmediği gibi görüşmeyi ret etti. Bizlerde buna istinaden ekonomisi küçük olabilir ama yüreği büyük esnaf arkadaşlarımızın haklarını korumak onlara daha iyi fiziki şartlarda hizmet edebilmek için Nurkan Kahraman arkadaşımızı, madeni işler odasına kayıtlı tüm esnaf arkadaşlarını kucaklayan yönetim ekibini destekleme kararı aldık. Halkımızın sesi, kulağı ve gözü olan siz değerli basın mensupları ile paylaşmak istedik bu vesileyle tüm esnaf arkadaşlarımızın, Bilecik halkının yeni yılını en içten samimi duygularla kutluyorum 2022 yılı sağlık mutluluk bereketli ve bol kazançlı bir yıl olması dileğiyle selam ve saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

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