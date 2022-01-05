AK Parti Söğüt İlçe Başkanlığına Salim Avcı atandı

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Söğüt İlçe Başkanlığı görevine Salim Avcı'nın atandığı açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Söğüt İlçe Başkanı Ufuk Karaman ve yönetim kurulu üyelerinin görevinden alınmasının ardından yeni ilçe başkanı belli oldu. AK Parti Söğüt İlçe Başkanlığı görevine Salim Avcı atanırken, atamasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in elinden aldı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ise, Salim Avcı'a yeni görevinde başarılar diledi.

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