Üst geçidin ayağına çarpıp devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

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Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te kontrolden çıkıp üst geçidin ayağına, ardından da bariyere çarpıp devrilen kamyonetin sürücüsü Hasan Gürcan öldü, yanındaki Kadir Sessiz ise yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Bayırköy beldesi yakınlarında meydana geldi. Adapazarı´na giden Hasan Gürcan, kullandığı 03 AAC 827 plakalı kamyonetin direksiyon kontrolünü yitirdi, Kamyonet üst geçidin ayağına, ardından da yol ortasındaki bariyere çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi sürücü Hasan Gürcan´ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Kadir Sessiz ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-01-05 17:26:26



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