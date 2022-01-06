Erasmus+ projesi 136 bin avro hibe almaya hak kazandı Dr. Burcu Atılgan Türkmen, “Türkçe de dahil olmak üzere 6 dilde hazırlanacak” Rektör Beydemir, “Çok daha fazla projeyi hayata geçireceğiz”

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Proje Ofisi Koordinatörlüğüne tarafından hazırlanan ve Hırvatistan Ulusal Ajansına sunulan Erasmus+ projesi 136 bin avro hibe almaya hak kazandı.

BŞEÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Burçin Atılgan Türkmen ve doktora öğrencisi Levent Burgu’nun dahil olduğu proje ekibi tarafından hazırlanan Erasmus+ projesi, 136 bin avro hibe almaya hak kazandı. Programın Hırvatistan’da kurulu bir eğitim kurumu koordinatörlüğünde, Türkiye’den BŞEÜ ve Bursa Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Almanya, İtalya ve Romanya’dan eğitim kurumlarının projede ortak olarak yer alacağı öğrenildi.



“Türkçe de dahil olmak üzere 6 dilde hazırlanacak”

Dr. Burçin Atılgan Türkmen, proje hakkında bilgi vererek “1 Kasım 2023 tarihine kadar 24 ay süre ile yürütülecek olan proje uygulaması ile Avrupa’da yer alan tarım lisesi öğrencilerine yönelik olarak pestisitlerin genel karakterleri, sınıfları, kimyasal yapıları, kullanım alanları ile doğru kullanımlarının yer alacağı bir çevrimiçi eğitim platformu ile mobil aplikasyon oluşturulacaktır. Eğitim platformu ve mobil aplikasyon Türkçe de dahil olmak üzere 6 dilde hazırlanacak ve tüm ilgililerin kullanımına sunulacaktır. Eğitim platformu web üzerinden kullanılabilecek olup mobil aplikasyon ise cep telefonlarının uygulama marketleri üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecektir. Proje süresince proje ortağı ülkelerin ev sahipliğinde 5 uluslararası toplantı, proje sonuçlarının tanıtımına yönelik 6 çoğaltıcı etkinlik, proje hedef kitlesine yönelik eğitim çalışmaları ve proje yaygınlaştırmasının sağlanması ile proje konusuna yönelik toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.



“Çok daha fazla projeyi hayata geçireceğiz”

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Dr. Burçin Atılgan Türkmen ve Levent Burgu’yu makamında ağırlayarak tebrik etti. Rektör Beydemir, yeni kurulan Proje Ofisi Koordinatörlüğüne vurgu yaparak, “Proje bazlı destek çalışmalarının devam ettiğinin altını çizmek istiyorum. Gerek akademisyenlerimizin gerekse üniversitesanayi iş birliği paydaşlarına yönelik bilimsel proje desteği sağlanıyor. Bu desteklerle yakın zamanda çok daha fazla projeyi hayata geçireceğiz” ifadelerine yer verdi.

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