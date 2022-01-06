Bilecik’te ’Afet Eğitim Yılı’ bilgilendirmeleri devam ediyor

Afet ve Acil Durum (AFAD) Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Dr. Öğretim Üyesi Burak Görgün’ü makamında ağırlayarak afet ve acil durum çantası hediye etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı ’Türkiye Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan edilerek, Türkiye genelinde ’Afet Eğitim Seferberliği’ başlatıldı. Bu kapsamda AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'i makamında ziyaret eden Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Dr. Öğretim Üyesi Burak Görgün eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Müdür Demirel misafirlerine afet ve acil durum çantası hediye ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.