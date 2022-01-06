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Bilecik'te Çocuk Trafik Eğitim Park'ında sona yaklaşıldı Çocuklarda trafik kültürünün oluşturulması hedefleniyor

İHA

Bilecik'te Çocuk Trafik Eğitim Park'ında sona yaklaşıldı Çocuklarda trafik kültürünün oluşturulması hedefleniyor

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından çocuklarda trafik kültürünü oluşturmak adına yapılan Çocuk Trafik Eğitim Park'ında sona yaklaşıldı.
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, ilgili kurum yöneticileri ve ilköğretim öğrencilerinin katılımıyla Çocuk Trafik Eğitim Park'ında incelemeler gerçekleştirildi. Hürriyet Mahallesi Kayıboyu Caminin yanındaki alana yapılan parkı inceleyen Vali Dr. Kemal Kızılkaya’ya bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, alanın 2 bin 700 metrekare üzerine inşa edildiğini ifade etti. Okul öncesi çocuklar ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerine derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı vermek, okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamını parklarda gerçekleştirerek trafik kurallarına uygun davranış kazandırılmasına, böylece trafik kültürünün oluşmasına ve trafik kazalarının en aza indirilmesinin sağlanması amacıyla inşa edilen parkın yapımında sona gelindi.

"Alanda 15 adet bisiklet ve 6 adet akülü araç bulunmaktadır"
Vali Kızılkaya’ya eğitim parkı hakkında bilgi veren Genel Sekreter Seda Bayrakçı, “İl Özel İdaremiz tarafından yapımı gerçekleştirilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı toplam 2 bin 700 metrekare alan üzerine inşa edilmiş olup içerisinde; 25 metrekare kafeterya, 20 metrekare araç şarj istasyonu,10 metrekare hastane ve itfaiye binası, 500 m2 yeşil alan, 40 kişilik anfi tribün, engelli yönetmeliğine uygun 2 adet tuvalet ve 2 bin200 m2 açık eğitim alanı yer almaktadır. Alanda 15 adet bisiklet ve 6 adet akülü araç bulunmaktadır. Verilecek eğitimlerde akülü araçlar kullanılarak, trafik kurallarına uygun durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uyulması gereken manevra kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış metotları hakkında bilgi verilmesi ve çocuklarda trafik kültürünün oluşması planlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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