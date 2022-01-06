Virajı alamayan otomobil üst geçidin korkuluklarına çarptı

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Bilecik'te sürücünün hakimiyetinin kaybettiği otomobil, bir üst geçidin korkuluklarına çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in İstasyon Mahallesinden kent merkezine seyir halindeki 16 J 1646 plakalı otomobil sürücü Üstekin G., TOKİ kavşağına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kavşaktaki üst geçidin korkuluklarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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