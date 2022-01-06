Bilecik'te kadınlara 'İlk Yardım' ve 'Sağlıklı Yaşam' eğitimi verildi

Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi kadın ailesi kahvaltı organizasyonunda buluştu. Kahvaltı sonundan katılımcılara 'İlk Yardım' ve 'Sağlıklı Yaşam' eğitimi verildi.

Türk Kızılayı Bilecik Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Kadın Kolları Başkanı Sevcan Uzun öncülüğünde bir araya gelen kadınlar karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, 2022 yılında yapılacak programı planladılar. Kahvaltı sonrası bir açıklama yapan Uzun, "1868 yılında kurulan merhamet çınarı Kızılay’a Bilecik’te kadın eli değecek dedik ve kadın gönüllülerimiz ile birlikte birçok faaliyet planladık ve uyguladık. Periyodik zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı, durumuna göre nakdi yardım, giysi ve ayakkabı yardımı, yeni doğan bebeklere sevgi bohçası dağıtımı gerçekleştirdik. Kan ve Kök hücre bağışı ile ilgili bilgilendirmeler yapıp, bağış programları organize ettik. Kurban bayramında ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık dağıttık. Yine kavurma ve kıyma dağıtımı gerçekleştirdik. Ramazan bayramında koli ve kavurma dağıttık. Kızılay kadın butik açarak, eski şubemizde bebek’ten başlayıp tüm yaş grubuna pek çok ihtiyaç sahibinin kıyafet, ayakkabı ihtiyacını karşıladık. Ayrıca; kurban, adak, sadaka gibi pek çok bağışlara da talibiz. Kızılay’da esas olan gönüllülük, herkes Kızılay gönüllüsü olabilir, birlikte bayramlarda koli dağıtabiliriz, çocuklara bayramlık dağıtır, tüm ihtiyaç sahiplerini giydirebiliriz yada bağışta bulunmak isteyenleri yönlendirebiliriz. Bunlar için bizlere ulaşmanız yeterli" dedi.

Öte yandan, programın devamında Kızılay kadın ekibi tarafından ilk yardım eğitimi ve sağlıklı yaşam eğitimi gerçekleştirildi.

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