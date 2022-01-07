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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaneli Belediyesinden eğitime katkı

İHA

Osmaneli Belediyesinden eğitime katkı

Osmaneli Belediyesi ile Bilecik'te eğitim veren özel kolej arasında ‘Eğitime Katkı Protokolü’ imzalandı.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile okulun kurucusu Ahmet Kolağası arasında imzalanan ‘Eğitime Katkı Protokolü’ kapsamında göre geçtiğimiz yıl başlayan iki kurum arasındaki işbirliğinin bu yılda devam edecek. Yapılan protokol sonrası Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür eden Ahmet Kolağası, "Osmaneli’nde yaşayan çocuklarımıza bu sene de eğitim ayrıcalığı sunacak işbirliği protokolümüzü imzaladık. Eğitime verdiği destek ve göstermiş olduğu nezaket, misafirperverlik için başkanımız Münür Şahin beye teşekkür ederiz" dedi.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise, eğitime her zaman destek verdikleri ve bundan sonrada destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

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