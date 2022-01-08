Başkan Bakkalcıoğlu'ndan 1. İnönü Zaferi mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 1. İnönü Zaferi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bakkalcıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi, “1. İnönü Zaferi Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının müjdecisi ve Türkiye için bir milat olmuştur. Bu zafer, düzenli ordunun gücünü ve milletimizin vatanına sahip çıkma kararlılığını bütün dünyaya göstermiş, kurtuluş mücadelesine moral ve güç katmıştır. Batı cephesi komutanı İsmet İnönü komutasında elde edilen bu başarı yurt içinde ve dışında TBMM ile Türk ordusunun saygınlığını arttırmıştır. TBMM'deki düzenli ordu tartışmalarını sona erdiren ve ulusun orduya güvenini arttıran bu önemli zafer yeni kurulan düzenli ordunun Yunanlılara karşı kazandığı ilk askeri zaferdir. Daha sonra 1 Nisan’da kazanılan 2. İnönü Zaferi’nin ardından Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü’nün Metristepe’den gördüğü durumu özetleyen telgrafı üzerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cevaben yazdığı telgrafında yer alan 'siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz' sözleri ilçemiz sınırları içerisinde kazanılan İnönü Zaferleri'nin önemini özetler niteliktedir. Bu duygu ve düşüncelerle 1. İnönü Zaferi'nin yıl dönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk ve zaferin muzaffer komutanı İsmet Paşa olmak üzere İnönü Zaferi şehitlerimizi ve İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”

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