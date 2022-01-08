Otomobil, su kanalına devrildi; baba ve oğlu yaralı

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Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK'te, takla atarak, su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Gürkan V. ile yanındaki oğlu Mete V. (10) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İstasyon Mahallesi TOKİ kavşağında meydana geldi. Gürkan V.'nin kullandığı 09 AAJ 660 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, su kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Gürkan V. ile oğlu Mete V., sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan baba ile oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-01-08 14:45:09



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