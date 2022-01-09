1. İnönü Zaferi’nin 101. yılında savaşın kahraman şehitleri anıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 1. İnönü Zaferi’nin 101. yılı anısına 14’üncüsü düzenlenen geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Bozüyük Belediye Başkanlığı, AKUT, Bozüyük Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile düzenlenen etkinlik, sabah saat 09.30’da vatandaşların Ziraat Bankası ve AKUT operasyon binası önünde toplanmasıyla başladı. Ardından katılımcılar buluşma noktalarından belediye otobüsleriyle alınarak yürüyüşün başlama noktası olan Düzdağ yolu üzerindeki Nanedere yolu girişine geldiler. Burada katılımcılara Bozüyük Belediyesi tarafından su, kuruyemiş ve bayrak dağıtımı yapıldı. Grup, yaklaşık 2 buçuk saatte iki mola vererek 8 km kat edip zirveye ulaştı. Programın devamında ise protokol üyeleri ile birlikte katılımcılar büyük bir bayrak açarak Zafer Anıtı’nın önüne geldiler. Anıtın önünde tüm katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Programda konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, katılıcılara ‘hoş geldiniz’ diyerek, “Biz 10.00’dan beri aşağıda, Nanedere yolunun başından 8 buçuk kilometreyi zar zor yürüyerek buraya çıktık. Birçok takviyeleri de alarak çıktık. Elimizde bayrağımız vardı ama üstümüzde korunaklı gömleğimiz vardı. Bizim ecdadımız burada bu savaşları yaparken, 10 Ocak'ta 1. İnönü Zaferi’ni kazanırken burada verilen şehitlerimizin ayağında belki çorap yoktu, edik yoktu, çarık yoktu. Bunu düşünmemiz lazım hepimizin. Bunu tüm ulusumuz düşünmeli. O nedenle bu yaptığımız etkinlik az bile ama anca bunu yapabiliyoruz. Bunu unutmayacağız, unutturmayacağız. Elden ele kuşaklarımıza aktaracağız. Bizim kurtuluş mücadelemiz yüz yıllarca ulusumuzun bağrında hep kutlanacak” dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu’nun ardından söz alan Kaymakam Adem Öztürk, “Bugün İnönü Zaferi şehitleri anısına bu yürüyüşümüzde şehitlerimize rahmet ederek, başta bu cennet vatanı bizlere emanet eden Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, şükranla, minnetle anıyoruz ve buradan bizde bir söz veriyoruz. Şehitlerimizin bu cennet emanetine bizde sonsuza dek sahip çıkacağız. Şanlı bayrağımızı sonsuza dek en yükseklerde gururla dalgalandıracağız. Bunun için birlik, beraberlik içerisinde burada olduğu gibi mücadele edeceğiz. Ben bu kutsal yürüyüşe katılan tüm arkadaşlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, destek veren belediyemize çok teşekkür ediyorum ve burada sizinle birlikte olmaktan dolayı da büyük bir onur ve gurur duyuyorum” dedi.

Programa Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, CHP İl Başkanı Metin Yaşar, CHP İlçe Başkanı İhsan Esel, İYİ Parti İlçe Başkanı Yusuf Çırak, AKUT’un Bozüyük, Bursa, Ankara, Yarımada, Kocaeli, Eskişehir ve İstanbul ekipleri, Emekli Subaylar Derneği, Ertuğrulgazi Kültür ve Dayanışma Derneği, BİDOS Bilecik Doğa Sporları Derneği, Ayak İzi Dağcılık Kulübü, Bozüyük sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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