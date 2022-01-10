Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü :0 Bilecik Belediye Spor : 3

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig maçında, Bilecik Belediye Spor Voleybol Takımı ile karşı karşıya geldi.

Bozüyük yeni kapalı spor salonunda oynanan maçta sahada güzel bir mücadele sergileyen "Bizim Kızlar" 30 mağlup oldu. Maç öncesinde Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımına destek olan sponsor firmalara plaket takdim edildi. Karşılaşmayı; İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile çok sayıda sporsever izledi. Maç sonunda Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu her iki takımı ve teknik heyetlerini tebrik etti.

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