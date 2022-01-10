Bilecik'te vaka sayısı bu hafta arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 2531 Aralık tarihleri arasında illere göre korona virüs (Covid19) vaka sayılarını açıkladığı listeye göre Bilecik'te vaka sayılarında artış gözlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 2531 Aralık'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Tabloya göre Türkiye'de, 2531 Aralık tarihleri arasında Bilecik'te vaka sayısı her 100 bin kişide 356,17 olarak görüldü.

Öte yandan Bilecik'te 1824 Aralık tarihleri arasında illere göre korona virüs (Covid19) vaka sayısı 100 bin kişide 286,67 olarak kayıtlara geçmişti.

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