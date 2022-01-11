Bozüyük AKUT’tan teşekkür ziyareti

AKUT Bozüyük Ekip Lideri Yardımcısı Serdar Çaldemir ve AKUT Gönüllüleri Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret eden AKUT Bozüyük Ekibi, geçtiğimiz pazar günü yoğun bir katılımla gerçekleştirilen 14. Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü’ne verdiği destek ve katılımı nedeni ile teşekkür ederek, AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı’nın teşekkür plaketini takdim ettiler. Etkinliğin her yönüyle değerlendirildiği ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu’da misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek bu tür etkinliklerde her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

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