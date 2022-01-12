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Bilecik'te 2021 yılında 1 milyon 776 bin 937 kişi sağlık tesislerine müracaat etti İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı; "Evde sağlık hizmetlerine toplam 4 bin 100 hasta başvurusu yapılmış" "Ambulans sayımız 2021 yılı itibariyle 36'a yükseldi" "Takipli hastaların covid-19 aşıları evlerinde yapılmıştır" "822 kişiye kanser ve kanser taramaları hakkında eğitim verildi" "Hedef nüfusun 1'inci doz aşısı tamamlanan kişi oranı yüzde 87, aşısı tamamlanan kişi oranı yüzde 82’dir" "2018 yılı il yatak kapasitesi 370 iken 2022 yılında 635 yatak kapasitesine ulaştık"

İHA

Bilecik'te 2021 yılında 1 milyon 776 bin 937 kişi sağlık tesislerine müracaat etti İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı; "Evde sağlık hizmetlerine toplam 4 bin 100 hasta başvurusu yapılmış" "Ambulans sayımız 2021 yılı itibariyle 36'a yükseldi" "Takipli hastaların covid-19 aşıları evlerinde yapılmıştır" "822 kişiye kanser ve kanser taramaları hakkında eğitim verildi" "Hedef nüfusun 1'inci doz aşısı tamamlanan kişi oranı yüzde 87, aşısı tamamlanan kişi oranı yüzde 82’dir" "2018 yılı il yatak kapasitesi 370 iken 2022 yılında 635 yatak kapasitesine ulaştık"

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, 2021 yılında sağlık tesislerine müracaat sayılarını açıklayacak, "2020 yılında tüm ilçelerimiz dahil 1 milyon 680 bin 104 kişi olan sağlık tesislerine müracaat sayımız 2021 yılında 1 milyon 776 bin 937 olarak kayıtlara geçti.
İl Sağlık Müdürü Damkacı, Bilecik'te 2021 yılı kişi başı müracaat sayısının 8,2 olduğunu Türkiye'de bu ortalamanın 7,2 olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Damkacı, "Bilecik il genelinde toplam 2 bin 592 sağlık personelimiz var. İlimize OcakŞubat ayları içinde atama yapılacak sağlık personeli: 123, Sağlık Bakanlığınca planlanan 2022 yılı sürekli alımı sayısı ise 125. İlimizde 2017 yılında 30 olan ambulans sayımız 2021 yılı itibariyle 36'a, 2017 yılında 15 olan 112 istasyon sayımız 2021 yılı itibariyle 18'e, 2017 yılında 16 bin 558 olan vaka sayımız, 2021 yılında 28 bin 499'a çıktı. İlimizde ambulans yaş ortalamamız 5,3'dür. Bu ambulanslarımız 29'u kara, 3'ü kar paletli, 2'i motosiklet, 1'i 4 sedyeli, 1'i ise yoğun bakım obez ambulansı. Bu ambulanslarımızda toplam çalışımız 141, komuta kontrol merkezinde ise personel sayımız 22'dir. 2021 yılındaki vaka sayısının 15 bin 795'i kentsel vaka, 3 bin 849'u kırsal vaka, 8 bin 855'i ise sevk eve nakil ve asılsız ihbar. 2021 yılında toplam nakil sayımız il içinde 2 bin 372, il dışı sevk ise bin 840 oldu. İlimizde 7’i pratisyen hekim ve 1’i uzman hekim olmak üzere 72 UMKE gönüllüsü, 2 UMKE aracı, 1 UMKE lojistik aracı bulunmaktadır. İlimiz; Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar illeriyle birlikte 15. Bölge Koordinatörlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermektedir" dedi.
"Evde sağlık hizmetlerine toplam 4 bin 100 hasta başvurusu yapılmış"
Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, evde sağlık hizmetleri hakkında bilgi vererek, "2021 yılında evde sağlık hizmetlerine toplam 4 bin 100 hasta başvurusu yapılmış olup bu hastalara 11 bin 390 ziyaret yapışmıştır. 2021 yılı içersinde 61 hasta il dışındaki hekim randevuları için hasta nakil araçları ile randevu günü ilgili hastanelere nakilleri yapılmıştır" dedi.
"Takipli hastaların covid19 aşıları evlerinde yapılmıştır"
Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, yatağa bağımlı toplam 64 hasta olduğunu anlatarak, "Bu hastaların hasta karyolası ihtiyacı hastalara aşırı maliyet yükleyeceğinden müdürlüğümüz tarafından imkanlar çerçevesinde karşılanmaktadır. 39 hastaya karyola temin edilmiş olup 25 hastaya planlama yapılmış ve 15 gün içerisinde ulaştırılacaktır. Evde Sağlık hizmetleri toplam 8 hekim, 18 sağlık personeli,8 hizmet ve 5 nakil aracı ile il genelinde hizmet vermektedir" dedi.
"822 kişiye kanser ve kanser taramaları hakkında eğitim verildi"
Mobil kanser tarama aracı ve faaliyetleri hakkında bilgi veren İl Müdürü Damkacı, "Mobil kanser tarama aracımız 01 Ekim 2021 tarihinde ilimizde hizmet vermeye başlamıştır. Mobil kanser tarama aracında meme kanser taraması amacıyla mamografi çekimi, serviks kanseri taraması amacıyla HPV/DNA testi, kolon kanseri taraması amacıyla gaitada gizli kan testi yapılmaktadır. Faaliyete başladığı tarihten itibaren toplamda 822 kişiye kanser ve kanser taramaları hakkında eğitim verilmiş, 422 kadına mamografi çekilmiş, 155 kadına HPV/DNA testi yapılmış, 81 kişiye gaitada gizli kan testi verilmiştir. Mamografi tarama sonrası tanı alan 22 hasta Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bozüyük Devlet Hastanesindeki teşhis merkezlerine sevk edilmiş olup, 1 kişi meme kanser tanısı almıştır" dedi.
"Hedef nüfusun 1'inci doz aşısı tamamlanan kişi oranı yüzde 87, aşısı tamamlanan kişi oranı yüzde 82’dir"
Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, covid19 aşılama hizmetleri hakkında bilgi vererek, "Covid19 aşı uygulamaları 13 Kası 2021 tarihinde başlamış olup, aşılamada hedef nüfusumuz 193 bin 590 kişidir. Hedef nüfusun 1'inci doz aşısı tamamlanan kişi oranı yüzde 87, aşısı tamamlanan kişi oranı yüzde 82’dir. İlimizde Sinovac ve BioNtech Covid19 aşıları uygulanmakta olup, toplamda 420 bin 43 doz aşı yapılmıştır. Aşılama kapsamında toplu yaşam alanları olan huzurevi, cezaevi, askeriye, fabrika ve organize sanayi bölgeleri, mevsimler tarım işçileri ve köylerde yerinde aşı uygulamaları yapılmış ve halen hatırlatma dozları yapılmaya devam etmektedir. İl genelinde 54 filyasyon ekibi bulunmakta olup, bu ekiplerin 13’ü doktorlu filyasyon ekibidir. Ekiplerimiz tarafından filyasyon çalışmaları devam etmektedir" dedi.
"2018 yılı il yatak kapasitesi 370 iken 2022 yılında 635 yatak kapasitesine ulaştı"
2021 yılında sağlık hizmetleri kazanımları hakkında bilgi veren İl Müdürü Damkacı, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"2018 yılı il yatak kapasitesi 370 iken 2022 yılında 635 yatak kapasitesine ulaşarak, yüzde 171 artış oldu. Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine 4 ünitli poliklinik hizmet artışı sağlandı. Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesinde Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı 4 cihaz kapasiteli diyaliz ünitesi hizmete açıldı. Bozüyük Devlet Hastanesinde yeni binaya hizmete başlanarak MR hizmetine başlandı. Diyaliz ünitesi 6+1 kapasiteden 10+1 kapasiteye çıkarıldı. Yoğun bakım kapasitesi 19’dan 37’ye çıkartıldı.Bakanlığımız camamografi cihazı tahsisi ve hayırseverlerin katkıları ile Valiliğimiz koordinasyonunda kanser tarama aracı faaliyete başlamıştır. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp akupunktur ve proliterapi hizmetine başlandı. Allerji laboratuarı hizmete başladı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp merkezi kurulumu için ön izin alındı. Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesinde haftanın 1 günü çocuk hastalıklı poliklinik hizmetleri verilmeye başlandı. 2022 yılında Bilecik il merkezinde bakanlığımızca anjiyo cihazı tahsisi yapıldı. Koroner yoğun bakım oluşturulması için ön izin ve ödenek tahsisi yapıldı. 16 yataklı kardiyoloji servisi planlandı. Koordinatör hastane personel eğitimleri sürmekte. 2022 yılı ilk yarısında anjiyo laboratuarı, koroner yoğun bakım ve yeni kardiyoloji servisinin faaliyete alınması planlanmakta. Klinik bera cihazı temini yapılmış olup özellikli KBB branşı hizmetlerine başlanması planlanmıştır.Yoğun bakım kapasitesinin arttırılması planlandı. Uyku laboratuarı kurulumu için çalışma yapıldı.Pulmoner rehabilitasyon hizmetinin faaliyete geçirilmesi planlandı.İnme ünitesinin faaliyete geçirilmesi. Pediatrik bronkoskopi cihazı temin edildi. Ocak ayı içerisinde kurulumu tamamlanarak hizmete başlanacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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