68 yıldır çamura şekil veren Salim usta 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü Cumhurbaşkanın elinden aldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde yaşayan 81 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni’ne katıldı. Törende 68 yıldır çamuru sanata dönüştüren 81 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar, 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü layık görüldü. Aynı zamanda devlet sanatçısı da olan Yaşar, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.



"Bugün mutluyuz heyecanlıyız onurluyuz gururluyuz

Konu hakkında açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde UNESCO Programı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ülkemizin tarihi, kültürel ve unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasımızın yaşatan nesilden nesile aktaran usta yetiştiren, ömrünü adayan ve Somut Olmayan Kültürel Miras taşıyıcıları programı kapsamında 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülleri takdim edildi. Bu yıl ödül alanların arasında Bilecik'in çömlek ustası bakanlık devlet sanatçımız Salim Yaşar bey ödülünü sayın Cumhurbaşkanımızdan alma onurunu yaşadı ve bizlere de yaşattı" dedi.

Salim Yaşar ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü aldığı için onurlu ve gururlu olduğunu söyledi.

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