Bilecik'te taksi ücretine zam geldi

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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Bilecik'te taksi ücretlerine zam gelirken, taksimetre açılış fiyatı 7 TL oldu.

Bilecik'te son aylarda akaryakıta gelen zamlar sonrası taksici esnafının zam talebi onaylandı. Bunan göre Bilecik'te taksimetre açılışı fiyatları 5 TL’den 7 TL’ye, indi bindi ücreti 10 TL'den 15 TL olarak güncendi. Ayrıca kilometre başına ücret ise 7 TL oldu.

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