Tamamlanan konteyner kentinden 30 aile faydalanacak

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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat köyünde mevsimlik gezici tarım işçileri için yapımı tamamlanan konteyner kentin 30 ailenin ihtiyacını karşılayacak biçimde hazırlandığını söyledi.

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat köyünde mevsimlik gezici tarım işçilerinin koronavirüs salgınına karşı yaşam koşullarının iyileştirilmesi projesi kapsamında hazırlanan konteyner kentin yapımı tamamlandı. Bir ajans ile Bilecik İl Özel İdaresi tarafından desteklenen konteyner kenti yerinde inceleyen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş’tan kent hakkında bilgi aldı. İl Müdürü Yoldaş, konteyner kentin 30 ailenin ihtiyacını karşılayacak biçimde hazırlandığını ifade etti. Öte yandan Vali Dr. Kemal Kzılkaya’ya Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal eşlik etti.

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