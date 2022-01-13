Pazaryeri ilçesinde kar yağışı etkili oldu

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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde hava sıcaklığının hissedilir derecede azalması ile birlikte kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinden itibaren Pazaryeri ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı köylerde 10 santimetreye ulaştı. Pazaryeri Belediyesi ve İl Özel İdaresine bağlı ekiplerce vatandaşların kardan etkilenmemesi için gerekli çalışmaların yapılırken, ekiplerin teyakkuz halinde beklediği bildirildi. Öte yandan beyaz örtüyle kaplanan alanlarda, güzel manzaraların ortaya çıktığı görüldü.

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